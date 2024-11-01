edición general
Apple reducirá la potencia del transmisor del iPhone 12 en la UE para reducir la radiación, siguiendo a Francia

Apple actualizará el 'software' de los iPhone 12 en la Unión Europea para reducir la potencia de sus transmisores, de cara a moderar la radiación del 'smartphone' tras el comunicado emitido por la Comisión Europea, que alega que el dispositivo no cumple con los estándares sanitarios y concuerda con las medidas implementadas por Francia.

Cehona #1 Cehona
iPhone 12: La UE confirma el enfoque de Francia sobre el aumento de los valores SAR (Tasa de Absorción Específica) radiación

En otoño de 2023, el regulador francés de frecuencias ANFR (Agence Nationale des Fréquences) analizó el iPhone 12 con más detalle y descubrió niveles elevados de radiación en ciertos escenarios de uso.
Esto se refiere al valor SAR, que describe la cantidad de energía electromagnética que absorbe el cuerpo.
Si bien la UE establece un límite superior de 4 W/kg, los
pepel #2 pepel
Con ello durarán más las baterías.
ChatGPT #3 ChatGPT
Del 12? xD
jm22381 #4 jm22381
#3 Fue su primer modelo 5G. Al parecer según Apple el teléfono usa más potencia cuando detecta que no está pegado a la cabeza del usuario para una llamada pero en los test de Francia se activa este sistema sobrepasando los límites legales. Apple argumenta que el test francés no simula correctamente los niveles que el teléfono emite en una llamada real frente a una cabeza humana.
