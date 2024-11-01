Apple reducirá la potencia del transmisor del iPhone 12 en la UE para reducir la radiación, siguiendo a Francia

Apple actualizará el 'software' de los iPhone 12 en la Unión Europea para reducir la potencia de sus transmisores, de cara a moderar la radiación del 'smartphone' tras el comunicado emitido por la Comisión Europea, que alega que el dispositivo no cumple con los estándares sanitarios y concuerda con las medidas implementadas por Francia.
| etiquetas: apple , iphone 12 , radiación , sar , anfr , ue
En otoño de 2023, el regulador francés de frecuencias ANFR (Agence Nationale des Fréquences) analizó el iPhone 12 con más detalle y descubrió niveles elevados de radiación en ciertos escenarios de uso.
Esto se refiere al valor SAR, que describe la cantidad de energía electromagnética que absorbe el cuerpo.
Si bien la UE establece un límite superior de 4 W/kg, los… » ver todo el comentario