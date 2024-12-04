Apocalipsis laboral en Estados Unidos: Nadie quiere contratar a los recién graduados universitarios  

El ‘sueño americano’ ha dado paso a un despertar brutal para muchos jóvenes de la generación Z. El paro entre los menores de 25 años, en particular los recién graduados universitarios, está aumentando de forma dramática, como revelan las estadísticas y cuentan en cientos y cientos de jóvenes en sus vídeos en las redes sociales.
| etiquetas: trabajo , estados unidos , donald trump , educación
¿Ya han preguntado en centros de destribución de amazon, dhl o macdonalds?
edition.cnn.com/2024/12/04/us/company-illegally-hired-minors-to-saniti
Allí seguro que encuentran algo, especialmente si son MAGA.
PD: Nótese ironía antes de coser a negativos, please.