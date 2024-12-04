edición general
Apocalipsis laboral en Estados Unidos: Nadie quiere contratar a los recién graduados universitarios

Apocalipsis laboral en Estados Unidos: Nadie quiere contratar a los recién graduados universitarios  

El ‘sueño americano’ ha dado paso a un despertar brutal para muchos jóvenes de la generación Z. El paro entre los menores de 25 años, en particular los recién graduados universitarios, está aumentando de forma dramática, como revelan las estadísticas y cuentan en cientos y cientos de jóvenes en sus vídeos en las redes sociales.

EsanZerbait #2 EsanZerbait *
Si el paro usano está en rededor de cifras propias del pleno empleo, esta noticia es obviamente un bulo.
¿Ya han preguntado en centros de destribución de amazon, dhl o macdonalds?
Gry #5 Gry
#2 En los mataderos y centros de procesamiento de carne están tan desesperados por mano de obra que hasta contratan niños.

edition.cnn.com/2024/12/04/us/company-illegally-hired-minors-to-saniti
Milmariposas #4 Milmariposas
Una ventaja enorme es que los recién graduados del instituto no tendrán que endeudarse de por vida para devolver el crédito para la universidad. Lo mismo es mejor que postulen directamente para trabajar en una granja o en una explotación agrícola.

Allí seguro que encuentran algo, especialmente si son MAGA.
Stieg #3 Stieg
Habla de "casi el 6%" y en la imagen se ve 5'8%. Sensacionalista es poco.
#1 Mosquitón
No como en España, que todos encuentran trabajo la primera semana.

PD: Nótese ironía antes de coser a negativos, please.
