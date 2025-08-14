El apocalipsis climático a la carta: cómo la ignorancia trumpista nos mata a todos

Cada decisión de la administración Trump es una apuesta contra el sentido común, con costos que ya son palpables: más huracanes, más precios desbocados, más aire irrespirable. Y todo porque, sencillamente, el presidente desconoce la emergencia climática y tiene algún tipo de manía personal a los aerogeneradores. Es urgente explicarlo en términos que incluso sus votantes no puedan ignorar.