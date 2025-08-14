edición general
9 meneos
25 clics
El apocalipsis climático a la carta: cómo la ignorancia trumpista nos mata a todos

El apocalipsis climático a la carta: cómo la ignorancia trumpista nos mata a todos

Cada decisión de la administración Trump es una apuesta contra el sentido común, con costos que ya son palpables: más huracanes, más precios desbocados, más aire irrespirable. Y todo porque, sencillamente, el presidente desconoce la emergencia climática y tiene algún tipo de manía personal a los aerogeneradores. Es urgente explicarlo en términos que incluso sus votantes no puedan ignorar.

| etiquetas: trump , cambio climático
7 2 0 K 105 actualidad
5 comentarios
7 2 0 K 105 actualidad
ccguy #1 ccguy
¿os acordáis de cuando España era uno de los líderes en energía solar?
Luego llegó el PP y el impuesto al sol y tal.
2 K 45
#4 tednsi *
#2 No se si es un ignorante o un listillo cabrxxxzo. Pero se está inchando de ganar más dinero con la política
0 K 10
Asimismov #5 Asimismov
#4 estará lleno de inches por todos los lados.
0 K 12
Ripio #3 Ripio
¡¡¡GENOSISIOOOOOOOO!!!!
:troll:
0 K 20

menéame