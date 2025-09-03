edición general
Aparece esta araña en Albacete, siendo la primera vez que lo hace en Europa

Albacete entrará en la historia arácnida de Europa tras la aparición en nuestro territorio un ejemplar que es la primera vez que lo ha hecho en la Europa continental, sabiéndose únicamente antes de su existencia en África, Oriente Medio y algunas islas del sur europeo. Así las cosas, un equipo científico de distintas instituciones españolas, entre ellas la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) (suroeste), ha identificado una nueva especie de araña del género Cebrennus, conocidas como arañas cazadoras, en diversas regiones del este de la Penín

woody_alien #1 woody_alien
Las etiquetas son épicas, homéricas y nibelungas.
1 K 24
keizal #3 keizal
#1 Corrijo, que puse puntos en vez de comas.
Gracias.
0 K 20
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Ya veréis cuando pique a uno y salga SpiderGañán. :roll:
0 K 19
kevers #8 kevers
La araña uniceja.
0 K 12
#9 Mustela
"pudieron observar algunas pautas de su comportamiento"

¿Y cuáles son esas pautas? Me parece a mí que falta un poco de información...
0 K 11
#2 mstk
Ya se irá cuando haga sus deposiciones.
0 K 7
#4 arreglenenlacemagico
#2 genial ahora ya no valdra ni lo de "albacete caga y vete" con arañas asi...
2 K 37
The_Ignorator #5 The_Ignorator
#4 para que te crees que son las navajas?
0 K 11
victorjba #6 victorjba
#4 A ver, que mide 2 cm xD
3 K 62

