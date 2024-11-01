edición general
Apapacho, cacao, chocolate, cipote y otras palabras que proceden del nahuatl

'Guacamole' proviene de la combinación de las palabras ahuacatl y mulli. Esta última significa 'salsa'; de allí que se puedan conseguir tantos 'moles' en la gastronomía mexicana. En cambio, la palabra ahuacatl se emplea para hacer referencia a la fruta del árbol que lleva el mismo nombre ('aguacate'). Otro regalo náhuatl menos conocido es la palabra 'chicle', que proviene de tzictli y se traduce como cosa pegajosa, siendo el nombre dado a la resina del árbol de chicozapote que los habitantes de Mesoamérica empleaban como goma para mascar.

Otro término proveniente del náhuatl es 'cipote', que quiere decir niño pequeño.

