Del apagón técnico al silencio informativo: cómo ha sido la desconexión de Irán de Internet

El detonante técnico fue una «explosión» anómala del tráfico de control de internet. Las actualizaciones de enrutamiento del operador troncal pasaron de 1,2 millones a 5,6 millones en solo 24 horas, un aumento del 368%. Este fenómeno, conocido como route flapping, indica que los routers estaban perdiendo rutas de forma caótica e intentando recuperarlas. No fue un colapso en cascada ni nada «natural»: 10 de las 10 redes principales mostraron picos casi idénticos en la misma ventana de 3 horas: una orden centralizada.
| etiquetas: irán , internet , apagón
Su padre es un puto héroe, pero eso no es el caso.
El caso es que he hablado con ella esta mañana y me ha dicho que la gente está compartiendo Internet que pillan (supongo que de starlink) a todo el mundo, es decir están usando los móviles como router para todo el mundo.
Me ha dicho que la gente no para de compartir fotos de gente muerta por la calle. Que están disparando a quemarropa, que han matado niños.