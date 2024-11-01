edición general
Apagón informativo en Canal Sur más de tres días tras estallar el escándalo del cáncer de mama

“Solo este dato, tres días ocultando la información, demuestra cómo desde la dirección de informativos se han vulnerado los principios de actualidad, relevancia e interés que deben guiar toda buena práctica periodística”, recuerda el Consejo Profesional de Canal Sur Radio y Televisión, órgano autónomo elegido por los profesionales del ente público andaluz encargado de velar por la independencia y las buenas prácticas periodísticas. “Canal Sur Televisión ha actuado como una herramienta más en la estrategia del Gobierno andaluz

