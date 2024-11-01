Anuncio del Tomy Tronic 3D, la consola portátil de realidad virtual de los años 80  

Anuncio del Tomy Tronic 3D (UK, 1984). Extraído de la wikipedia: El Tomytronic 3D es una serie de dispositivos de juego portátiles y de mano lanzados por Tomy. Contaba con una correa para que el jugador pudiera llevarlo colgado del cuello. El Tomytronic simulaba el 3D mediante dos paneles LCD que se iluminaban con luz externa a través de una ventana situada en la parte superior del dispositivo. Lanzado en 1983, fue el primer hardware doméstico dedicado al videojuego en 3D. en.wikipedia.org/wiki/Tomytronic_3D