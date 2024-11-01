·
4
98 clics
98
clics
Anuncio de Neutrex Futura, la mujer que venía del futuro con una lejía (año 2000)
Anuncio de la lejía que venía del futuro, año 2000.
ocio
9 comentarios
#9
Mark_
#6
yo cuando quiero que me cruja así el cerebro pienso que los bebés que están naciendo ahora vivirán más allá del 2100.
1
K
32
#1
Leclercia_adecarboxylata
*
Uno de los mejores anuncios de la historia de la humanidad.
Es curioso cómo ahora las grabaciones de los años 2000 parecen de los años 80 cuando estábamos en los 2000.
1
K
30
#3
neo1999
*
#1
Es verdad!
En los 2000 tenías tu tv Sony Bravia y se veía perfecto.
0
K
10
#5
Mark_
#1
estamos más cerca del 2050 que del 2000
1
K
32
#6
Leclercia_adecarboxylata
#5
Hace tiempo que llevo pensándolo. Cuando empecé la residencia hace 10 años y tocaba hacer una sesión clínica te ibas a guias del año 2007, qué moderno era ya el 2007 comparado con los cavernícolas médicos de los años 70. Ahora, cuando toca revisar algo, 2007 es ya del siglo XIX, lo que no sea del año 2019-2020 en adelante no sirve y mientras empiezan la residencia gente que toda su vida la ha vivido en este siglo, que no pisó el siglo XX. Y para cuando sea el 2050, el 2007 serán ya tiempos…
» ver todo el comentario
0
K
20
#8
mcfgdbbn3
*
#1
: Depende, si consigues el máster seguro que se ve bastante mejor que una grabación cutre VHS.
El VHS se comía bastante calidad, los colores no se veían igual, ya no te digo si la grabación fue con el sistema LP.
0
K
12
#2
Milmariposas
Es que a lo tonto, tonto, han pasado 25 añazos. Que se dice pronto!
1
K
26
#7
buronix
Normal, con la pinta que tiene de como va quedar el futuro cualquier excusa sera buena para regresar al pasado.
0
K
9
#4
carlosjpc
*
como la vea le echo to la botella en los ojos por no avisarme que comprara bitcoin. Menuda hijaputa.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
