Antonio Maestre desvela que Miguel Ángel Rodríguez le ha dicho que Ayuso no se disculpará con Pradales: "Lo dijo intencionadamente"  

Antonio Maestre ha preguntado a Miguel Ángel Rodríguez si Ayuso se disculpará con el lehendakari tras acusarlo de amenazarla al estilo de ETA. Su respuesta, explica en este vídeo, ha sido "que hubiera entonado otra frase".
| etiquetas: miguel ángel rodríguez , ayuso , lehendakari
- El interpelado denuncia la parida.
- Los medios informan de la denuncia de la parida.
- Los compañeros de partido de la de la parida defienden la parida.
- Los compañeros de partido del interpelado denuncian que los compañeros de partido de la de la parida defiendan la parida.
