Antonio Maestre desvela que Miguel Ángel Rodríguez le ha dicho que Ayuso no se disculpará con Pradales: "Lo dijo intencionadamente"  

Antonio Maestre ha preguntado a Miguel Ángel Rodríguez si Ayuso se disculpará con el lehendakari tras acusarlo de amenazarla al estilo de ETA. Su respuesta, explica en este vídeo, ha sido "que hubiera entonado otra frase".

fareway #3 fareway
Un facha nunca pide disculpas: te llama terrorista por si acaso.
#4 disecain
No se puede ser más paleta
jonolulu #1 jonolulu
Coño, como que fue idea suya...
Pertinax #5 Pertinax *
- Ayuso dice una parida. Para variar.
- El interpelado denuncia la parida.
- Los medios informan de la denuncia de la parida.
- Los compañeros de partido de la de la parida defienden la parida.
- Los compañeros de partido del interpelado denuncian que los compañeros de partido de la de la parida defiendan la parida.

50 meneos de calidad sobre la parida que engrandecen Menéame.
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin *
Gente de Madrid haciendo cosas de Madrid. Me aburre y me indigna . Estoy exiliado en un país en el que a nadie le preocupa las calaveradas que hacen en Berlín, porque Berlín es irrelevante. En mi país no pasa eso.
