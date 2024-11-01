edición general
8 meneos
14 clics
Antiviolencia propone sanciones de 3.000 a 4.000 euros a 17 personas implicadas en las protestas de La Vuelta

Antiviolencia propone sanciones de 3.000 a 4.000 euros a 17 personas implicadas en las protestas de La Vuelta

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, popularmente conocida como Antiviolencia, ha propuesto sancionar a 17 ciudadanos por los incidentes ocurridos en diferentes etapas de la Vuelta Ciclista a España 2025. Las multas oscilan entre los 3.000 y los 4.000 euros e incluyen la prohibición de acceso a eventos deportivos durante un periodo de seis meses.

| etiquetas: protesta , vuelta españa , sanciones , la vuelta
6 2 0 K 76 politica
8 comentarios
6 2 0 K 76 politica
#1 tyrrelco
Si alguien sabe de una caja de resistencia para, hacer la mejor inversión de 20€ de mi vida, y ayudar a los acusados, que la ponga por aquí.
12 K 138
MoussaZy #5 MoussaZy
#1 Mis 20 también están garantizados, como mínimo.
2 K 30
#4 angar300
Entonces... ¿Si te manifiestas contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia... antiviolencia te sanciona?
3 K 44
reivaj01 #6 reivaj01
#4 Si fuera uno de ellos, es lo que le diría al juez:
Señor Peinado, yo no fui a ver la etapa de la vuelta, yo sólo estaba allí manifestándome contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia.
0 K 12
#3 Marisadoro
¿La vuelta paso por Ferraz?
2 K 31
CerdoJusticiero #8 CerdoJusticiero
Qué puta vergüenza. Y esto sin quemar medio contenedor.
1 K 19
#2 senafactual
Les van a impedir participar en
eventos deportivos como espectadores por usar la violencia :troll: Ahora sí que están rizando el rizo.
1 K 13
ayatolah #7 ayatolah
Lo de "incluyen la prohibición de acceso a eventos deportivos durante un periodo de seis meses. " tendría algo de sentido si los hechos hubiesen ocurrido en una prueba regulada con acceso.
0 K 10

menéame