Antiviolencia propone sanciones de 3.000 a 4.000 euros a 17 personas implicadas en las protestas de La Vuelta

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, popularmente conocida como Antiviolencia, ha propuesto sancionar a 17 ciudadanos por los incidentes ocurridos en diferentes etapas de la Vuelta Ciclista a España 2025. Las multas oscilan entre los 3.000 y los 4.000 euros e incluyen la prohibición de acceso a eventos deportivos durante un periodo de seis meses.