Anthropic frustra intentos de hackers de usar Claude AI para ciberdelincuencia

Anthropic anunció el miércoles que ha detectado y bloqueado intentos de hackers de utilizar su sistema Claude AI para redactar correos electrónicos de phishing, crear código malicioso y eludir filtros de seguridad. Los hallazgos de la compañía, publicados en un informe, subrayan la creciente preocupación por el uso cada vez mayor de herramientas de inteligencia artificial en actividades delictivas, lo que intensifica las demandas a empresas tecnológicas y reguladores para reforzar las salvaguardias a medida que la tecnología se expande.