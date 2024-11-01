·
Antelo presionó a varios concejales de Vox para contratar 'a dedo' a la empresa que él apadrina
Fuentes conocedoras de la situación relatan las presiones sufridas por el exlíder regional al negarse a engordar las arcas de la sociedad Rafaela Belmonte Nortes.
etiquetas
:
vox
,
abascal
,
antelo
,
murcia
#4
josde
Voxpopuli y su intento de lavado de cara de Vox, contra uno del propio Vox
1
K
27
#2
tul
parece que sus ex-compañeros ya empiezan a irse de la lengua, no hay honor entre ladrones
1
K
26
#1
calde
Vozpopuli siempre justificando a VOX y atacando a la izquierda...???
O será casualidad...??
0
K
15
#5
Cometeunzullo
Vaya con el inmaculado.
0
K
11
#3
Eukherio
Hay que asumir que el 90% (e igual estoy siendo conservador en la estimación) de los que se meten en Vox quieren trincar. A la que te larguen ya no te van a cubrir los chanchullos los compis.
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
O será casualidad...??