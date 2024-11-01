edición general
16 meneos
17 clics
Antelo presionó a varios concejales de Vox para contratar 'a dedo' a la empresa que él apadrina

Antelo presionó a varios concejales de Vox para contratar 'a dedo' a la empresa que él apadrina

Fuentes conocedoras de la situación relatan las presiones sufridas por el exlíder regional al negarse a engordar las arcas de la sociedad Rafaela Belmonte Nortes.

| etiquetas: vox , abascal , antelo , murcia
13 3 2 K 141 politica
5 comentarios
13 3 2 K 141 politica
josde #4 josde
Voxpopuli y su intento de lavado de cara de Vox, contra uno del propio Vox
1 K 27
tul #2 tul
parece que sus ex-compañeros ya empiezan a irse de la lengua, no hay honor entre ladrones xD
1 K 26
calde #1 calde
Vozpopuli siempre justificando a VOX y atacando a la izquierda...???

O será casualidad...??
0 K 15
Cometeunzullo #5 Cometeunzullo
Vaya con el inmaculado.
0 K 11
#3 Eukherio
Hay que asumir que el 90% (e igual estoy siendo conservador en la estimación) de los que se meten en Vox quieren trincar. A la que te larguen ya no te van a cubrir los chanchullos los compis.
0 K 8

menéame