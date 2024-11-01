'Anniversary': nuevo género del cine de terror, ¡que vienen los fachas!

Lo que ocurre con Anniversary (Jan Komasa, 2025) tiene que ver con la perspectiva política. Si esta película la hubiese visto en los 90, me parecería de serie B, carne de rincón oscuro del videoclub; en los 2000, posiblemente hubiese dicho que como telefilm no está mal; en los 10 me habría parecido onanismo de los campus de elite estadounidenses, que en gloria estén, pero ahora, en 2025, me ha parecido escalofriante. Verdadero terror. Me ha dado genuino mal rollo, no he despegado los ojos de la pantalla ni un minuto y he sufrido en un sentido