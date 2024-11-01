edición general
Annacrusa - Leviatán  

Leviatán es una canción que pertenece al disco “Perder la fe” de Annacrusa. “Un anhelo a las viejas y buenas costumbres”

capitansevilla
Bienvenido al mundo ANNACRUSA, una música enérgica y melancólica con tinte oscuro que va directa a tu corazón.
