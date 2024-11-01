El anime vive una revolución en España gracias a Canal Sur ofreciendo series como Naruto o Evangelion de manera gratuita

En el mes de septiembre te adelantamos que Canal Sur Más, la plataforma de Canal Sur, ofrecería algunas series anime totalmente gratis, siendo Detective Conan una de las más potentes. Esta misma semana hemos sido testigos de una auténtica explosión anime en Canal Sur Más, confirmándose el estreno de obras míticas de la animación japonesa como Evangelion, Naruto, Ranma 1/2 o Saint Seiya. ¡Sí, no estamos de broma, y totalmente gratis! Canal Sur Más está disponible para toda España y ofrecen todas estas series anime con su doblaje en castellano.
Recordemos; En los 80-90 las autonomicas empezaron emitiendo* arale, dragon ball, saint seiya, captain tsubasa, ranma, sailor moon, mazinger, patlabor, lupin, macross, kimagure... y siguieron con doraemon, etc etc hasta llegar a shin chan.
*Alguna de las mencionadas seguro que toco en telecirco, no me juzgeis.
Que 40 años mas tarde, canal sur salga dando series de los 90 gratis, es irrelevante. Esto es contenido pagado por Moreno para tapar su mierda de gestion. Irrevelevantisima esta noticia.