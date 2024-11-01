edición general
5 meneos
15 clics
El anime vive una revolución en España gracias a Canal Sur ofreciendo series como Naruto o Evangelion de manera gratuita

El anime vive una revolución en España gracias a Canal Sur ofreciendo series como Naruto o Evangelion de manera gratuita

En el mes de septiembre te adelantamos que Canal Sur Más, la plataforma de Canal Sur, ofrecería algunas series anime totalmente gratis, siendo Detective Conan una de las más potentes. Esta misma semana hemos sido testigos de una auténtica explosión anime en Canal Sur Más, confirmándose el estreno de obras míticas de la animación japonesa como Evangelion, Naruto, Ranma 1/2 o Saint Seiya. ¡Sí, no estamos de broma, y totalmente gratis! Canal Sur Más está disponible para toda España y ofrecen todas estas series anime con su doblaje en castellano.

| etiquetas: anime , plataforma , canal sur , internet
5 0 1 K 60 ocio
5 comentarios
5 0 1 K 60 ocio
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
como Bandolero ninguna. hijos de los palillos para comer chuchi
1 K 19
Jakeukalane #2 Jakeukalane
Totalmente gratis también lo tienes en el amule. No veo la novedad.
0 K 14
johel #3 johel *
Emmm no, ni es una revolucion ni es de ahora.
Recordemos; En los 80-90 las autonomicas empezaron emitiendo* arale, dragon ball, saint seiya, captain tsubasa, ranma, sailor moon, mazinger, patlabor, lupin, macross, kimagure... y siguieron con doraemon, etc etc hasta llegar a shin chan.


*Alguna de las mencionadas seguro que toco en telecirco, no me juzgeis.
0 K 11
Skiner #4 Skiner *
#3 Caballeros del zodiaco, doraemon, Dr.slum, Colto Maltés, Lupin, Capitan Planeta, Musculman, etc.
0 K 7
#5 Vactor20
La CCMA con tv3 y el 33 es la campeona de emitir anime en los 80 y 90 de forma gratuita y en abierto. Evangelion, Ranma, Doraemon, Sailor Moon, Cowboy Beebop, y un laaaargo etc

Que 40 años mas tarde, canal sur salga dando series de los 90 gratis, es irrelevante. Esto es contenido pagado por Moreno para tapar su mierda de gestion. Irrevelevantisima esta noticia.
0 K 7

menéame