¿Los animales ven los mismos colores que las personas?  

La respuesta a esta pregunta no es sencilla, porque ni siquiera todas las personas “ven” los mismos colores. Por ejemplo, quienes tienen algún tipo de daltonismo no sólo distinguen menos, sino que perciben de modo diferente una gran parte de los tonos.En el otro extremo están las personas tetracrómatas, capaces de distinguir hasta 100 millones de tonalidades distintas, unas 100 veces más que la mayoría de las personas. Hace bien poquito, también conocimos el curioso caso de los habitantes de Pingelap, que ven el mundo en blanco y negro

#1 Leon_Bocanegra
Los animales hembra ven más colores que los machos. Sobre todo colores pastel.
Guanarteme #2 Guanarteme
#1 - No, la tela "color hueso", no, mejor la tela "blanco roto"
- ¿No son beige las dos, una beige claro y otra beige menos claro?
- No, la beige es esta, luego esta es vainilla, esta es color crema, esta es marfil....
- Una pastillita de cianuro, por favor

Olepoint #3 Olepoint
#1 No sé, no sé, tengo un amigo de pueblo que ve las nubes color 'panzaburra'.... :troll:
#4 Leon_Bocanegra
#3 joder, así lo entiende cualquiera. Todo el mundo conoce el color panzaburra. Pero el azul pastel? Eso que mierda es?
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
No. El camarón mantis tiene una visión de la leche.
