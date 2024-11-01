Un anillo de oro con un ramillete y un conspirador de la Conspiración de la Pólvora entran en un bar… (ENG)

Un anillo de oro del siglo XVI encontrado por un detector de metales podría tener una conexión con los conspiradores de la Conspiración de la Pólvora.,,La superficie interior lleva la inscripción «YOVR . FRENDE . IN . DEEDE». No se había encontrado ninguna inscripción con este texto antes, y hay miles documentadas. La separación entre «in» y «deed» sugiere que el donante quería que el destinatario supiera que demostraría su lealtad con hechos, no solo con palabras.
| etiquetas: anillo , ramillete , conspiración , pólvora , catesby