Ángels Barceló: "Escuchando a Tellado, la palabra "hipocresía" se queda corta"

La directora del Hoy por Hoy ha denunciado la "hipocresía" de Miguel Tellado, afirmando que el PP confía en que los ciudadanos tengan "memoria de pez" para olvidar lo ocurrido en Móstoles hace apenas tres semanas. La periodista ha criticado que, en dicho municipio, no solo se ha negado credibilidad a la víctima, sino que altos cargos madrileños como Alfonso Serrano y Ana Millán supuestamente la "empujaron para que no denunciara" advirtiéndole que "sería peor para ella" si lo hacía.

pepel #1 pepel
Angels, también puedes usar "cínico".
#3 Nasser *
#1 No es un cínico, como vulgarmente se conoce es un "cerdo con tirantes". :troll:
reithor #4 reithor
El que haga una app para mutearle según aparezca su imagen se forra.
#2 mariopg
tellado es un pistolero
