·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13730
clics
Por qué a los autores nos importa mayormente un carajo la piratería de libros
11013
clics
La portada de 'El Jueves' sobre el franquismo que no va a sentar nada bien a Isabel Díaz Ayuso
5483
clics
La actriz Debra Messing recibe críticas tras llamar yihadista a Zohran Mamdani
4994
clics
Alucine ante el último discurso disparatado de Feijóo, ahora sobre los autónomos: "Cuando crees que los derechos son privilegios"
6666
clics
El ‘Plan Feijóo’ que ya existía: Puente se mofa del líder del PP con un zasca viral
más votadas
476
Israel y sus campos de concentración de niños palestinos
442
La Audiencia de Madrid confirma que la pareja de Ayuso se sentará en el banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos
390
La Guardia Civil detiene a Álvaro Romillo, el empresario que financió a Alvise Pérez, por la supuesta estafa con criptomonedas
393
Cientos de delfines muertos por los 41 grados de récord en las aguas amazónicas: “Estaba tan caliente que no tenían refugio”
359
Aprobada la ley que elimina la obligación de cita previa en la administración y reconoce el derecho al error
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
25
clics
Ángel Víctor Torres ha reconocido hasta en cinco ocasiones haber contactado con Koldo pese a lo que afirma Tellado
Ángel Víctor Torres ha reconocido hasta en cinco ocasiones haber contactado con Koldo, aunque negó tener relación con Aldama
|
etiquetas
:
torres
,
koldo
,
aldama
,
tellado
8
1
0
K
100
politica
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
0
K
100
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Marisadoro
*
Uyuyuy Tellado mintiendo!
Lo nunca visto.
0
K
13
#2
oceanon3d
Ratas como esta en el PP pocas, se supera cada día tratando como imbéciles los españoles ... especialmente a sus votantes que le compran todo sin mas
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo nunca visto.