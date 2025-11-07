edición general
9 meneos
25 clics
Ángel Víctor Torres ha reconocido hasta en cinco ocasiones haber contactado con Koldo pese a lo que afirma Tellado

Ángel Víctor Torres ha reconocido hasta en cinco ocasiones haber contactado con Koldo pese a lo que afirma Tellado

Ángel Víctor Torres ha reconocido hasta en cinco ocasiones haber contactado con Koldo, aunque negó tener relación con Aldama

| etiquetas: torres , koldo , aldama , tellado
8 1 0 K 100 politica
2 comentarios
8 1 0 K 100 politica
#1 Marisadoro *
Uyuyuy Tellado mintiendo!
Lo nunca visto.
0 K 13
oceanon3d #2 oceanon3d
Ratas como esta en el PP pocas, se supera cada día tratando como imbéciles los españoles ... especialmente a sus votantes que le compran todo sin mas
0 K 9

menéame