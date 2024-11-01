Un anestesista lee el testimonio de una paciente que despertó durante la cirugia

Paciente que Despertó durante la Cirugía. Caso real. En este video les cuento una historia real que es la peor pesadilla de cualquier paciente y médico: el caso de una paciente que se mantuvo consciente durante una cirugía. Este fenómeno, conocido como "awareness intraoperatoria", ocurre cuando el paciente despierta parcial o completamente durante el procedimiento, sin la posibilidad de moverse o comunicarse. A Si eres profesional de la salud, estudiante o simplemente curioso sobre lo que puede salir mal en el quirófano, este relato te hará en
| etiquetas: testimonio , anestesia , fallo medico
sufriste dolor?
Hay operaciones en las que el paciente puede estar despierto o incluso es necesario para ir testando los efectos de la cirugia.
Un conocido estaba despierto cuando le operaron la rodilla y notaba los martillazos del cirujano, aunque sin dolor.
No sufrí dolor ni angustia ni nada. Me pareció divertido y estuve un rato escuchando las explicaciones del cirujano (deduje que había estudiantes, que si tejido por aquí, que si tejido por allá). Intenté mover los brazos, pero te los sujetan. La anestesista me pilló in fraganti, debió subir la dosis, y se acabó el chismorreo.