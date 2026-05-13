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Android 17 no será un sistema operativo… será «un sistema inteligente»

Android 17 no será un sistema operativo… será «un sistema inteligente»

El cambio más importante que hemos visto en Android en muchos años será una nueva función llamada «Gemini Intelligence». Google la describe como una forma de «ayudarte a ir un paso por delante trabajando de forma proactiva para realizar tus tareas a lo largo del día». Esta idea, clave también en la nueva plataforma de Android para PC (Googlebook), muestra las ambiciones de la compañía en inteligencia artificial.

| etiquetas: android , google , ia
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
ipanies #1 ipanies
Ya se sabe cómo hackearlo para que no te metan ese virus?
4 K 58
#5 fzman
Nadie quiere que su teléfono se comporte de forma no determinista. Para eso ya tengo a mi mujer.
3 K 43
hdblue #2 hdblue *
Si alguno usa Android Auto, se habrá dado cuenta que ya han cambiado el asistente de voz por Gemini.... y que funciona... ejem... diciéndolo suave... como una puta mierda.

Tu: "Llama a Pepito"
Gemini: "Parece que quieres hacer una llamada de teléfono. Abriendo Youtube Music con la musica de Pepito."

Facepalm.

PD: Puto opt-out. Se puede volver al antiguo asistente de voz en las opciones de Gemini de Android Auto, está escondido, pero se puede.
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kosako #4 kosako
#2 Sí, lo uso constantemente y noté el cambio. Pero aún pudes ir a opciones y decirle que cambie al antiguo asistente. el "menos listo" pero que pronuncia mejor los nombres de la agenda y otras cosas xD

A´ún así yo lo uso, me parece que está bastante logrado y salvo alguna pamplina, gestiona muy bien el viaje. (lo uso para distancias largas)
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nemeame #8 nemeame
#2 Podría ser peor...
Tu: "Llama a Pepito"
Gemini: "Entendido, activando dildo gigante"
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hdblue #9 hdblue
#8 Ui, y por qué eso sería peor??... guiño, guiño, codo,codo. {0x1f48a}
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nemeame #10 nemeame
#9 Hombre, aunque te guste es una distracción al volante. Y en las fotos de radar puede que no salgas muy favorecido..
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#11 Mutiko30
#2 No es mi experiencia. Por temas de trabajo, el trayecto de medio hora hasta la oficina, me viene bien para devolver llamadas y ahora puedo hasta enviar emails dictándoselos a gemini. Tengo un z flip 5 y un skoda con android auto, me instale la ultima apk por que no me salia la actualización.
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Delphidius #3 Delphidius
Hay un sector importante de mercado esperando por una empresa que comercialice un móvil barato, fiable, duradero y con un sistema operativo eficiente pero limpio, sencillo, sin toda esta mierda.

(Igual ya existe y no lo conozco, agradezco sugerencias)
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Apotropeo #7 Apotropeo
#3 Huawei, pero barato no va a ser.
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jdmf #13 jdmf
Lo que viene a decir, es que nos hará más tontos y ellos ganarán más dinero.

Por cierto, dejo aquí dos noticias relacionadas:

Google exigirá la verificación por parte del desarrollador: Ya no podrás instalar aplicaciones que n o estén en la Google Play Store:
www.meneame.net/m/tecnología/google-exigira-verificacion-parte-desarr

F-Droid está bajo amenaza. Google está cambiando la forma en que instala aplicaciones en su dispositivo. Necesitamos su ayuda
www.meneame.net/story/f-droid-esta-bajo-amenaza-google-esta-cambiando-
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menéame