Android 17 no será un sistema operativo… será «un sistema inteligente»

El cambio más importante que hemos visto en Android en muchos años será una nueva función llamada «Gemini Intelligence». Google la describe como una forma de «ayudarte a ir un paso por delante trabajando de forma proactiva para realizar tus tareas a lo largo del día». Esta idea, clave también en la nueva plataforma de Android para PC (Googlebook), muestra las ambiciones de la compañía en inteligencia artificial.