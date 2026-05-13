El cambio más importante que hemos visto en Android en muchos años será una nueva función llamada «Gemini Intelligence». Google la describe como una forma de «ayudarte a ir un paso por delante trabajando de forma proactiva para realizar tus tareas a lo largo del día». Esta idea, clave también en la nueva plataforma de Android para PC (Googlebook), muestra las ambiciones de la compañía en inteligencia artificial.
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Tu: "Llama a Pepito"
Gemini: "Parece que quieres hacer una llamada de teléfono. Abriendo Youtube Music con la musica de Pepito."
Facepalm.
PD: Puto opt-out. Se puede volver al antiguo asistente de voz en las opciones de Gemini de Android Auto, está escondido, pero se puede.
A´ún así yo lo uso, me parece que está bastante logrado y salvo alguna pamplina, gestiona muy bien el viaje. (lo uso para distancias largas)
Tu: "Llama a Pepito"
Gemini: "Entendido, activando dildo gigante"
(Igual ya existe y no lo conozco, agradezco sugerencias)
static.wikia.nocookie.net/dragonball/images/2/27/Android_17_(DBZ_ep.14
Por cierto, dejo aquí dos noticias relacionadas:
Google exigirá la verificación por parte del desarrollador: Ya no podrás instalar aplicaciones que n o estén en la Google Play Store:
www.meneame.net/m/tecnología/google-exigira-verificacion-parte-desarr
F-Droid está bajo amenaza. Google está cambiando la forma en que instala aplicaciones en su dispositivo. Necesitamos su ayuda
www.meneame.net/story/f-droid-esta-bajo-amenaza-google-esta-cambiando-