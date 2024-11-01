André Wilquin: El maestro del modernismo gráfico francés  

André Wilquin (1899-2000) fue un visionario artista gráfico francés cuya prolífica carrera definió el panorama visual de la publicidad y la publicación en la primera mitad del siglo XX. Reconocido por su excepcional versatilidad, Wilquin fue un maestro del arte del "afiche" (póster), combinando una tipografía atrevida y estilizada con imágenes impactantes. Su trabajo para marcas icónicas y sus legendarios diseños de portadas de libros, demostraron su capacidad para condensar narrativas complejas en una imagen única y cautivadora.