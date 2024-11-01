edición general
Andalucía Morisca censurada

Nuestra cuenta de Youtube no está ya operativa porque a Youtube no le gustan nuestras publicaciones, comprometidas con la causa palestina, con la Resistencia de Oriente Medio, contra el capitalismo y sus manifestaciones: imperialismo, colonialismo, agresiones y guerras para mantener su hegemonía, ni nuestro compromiso con una Andalucía soberana, Independiente y comprometida con el naciente mundo multipolar. También hemos recibido amenazas de cierre por parte de Facebook, sufriendo restricciones en la difusión de nuestros artículos, y haciendo

Torrezzno #2 Torrezzno *
Me parece muy bien que critiquen la censura, pero ¿cuál es la noticia? ¿Quién dirige esas empresas?, ¿Es esto nuevo acaso?. Entiendo que eligen esos canales porque les da más difusión, pero hay alternativas si las buscan
#1 akyrna
Nuestra cuenta de Youtube no está ya operativa porque a Youtube no le gustan nuestras publicaciones, comprometidas con la causa palestina, con la Resistencia de Oriente Medio, contra el capitalismo

¿y te extraña?
