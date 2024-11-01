·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4745
clics
Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas
3778
clics
Óscar Puente recuerda el estrepitoso ridículo que Alvise Pérez hizo con él y ahora repite con Irene Montero: “Engañabobos”
3024
clics
Alice Seeley Harris, la fotógrafa que mostró al mundo el imperio del terror de Leopoldo II en el Congo
2655
clics
Plan de ayuda, prevención y recuperación para el medio rural y forestal del PP [PDF]
4115
clics
El ala de un avión de Delta Air Lines se rompió en pleno vuelo con 62 pasajeros: el video del aterrizaje de emergencia
más votadas
549
Silvia Intxaurrondo lee en directo la ley de Montes que Feijóo y sus presidentes desoyen: “Basta con cumplirla”
363
Pablo Simón señala la "paradoja" tras los incendios: "Vamos a ver antes a ministros compareciendo en el Senado que a los responsables directos, que son los presidentes autonómicos"
388
El negocio del genocidio: no hay límite para el capitalismo si se trata de ganar dinero
326
El sionista húngaro Rezső Kasztner engañó a 437.000 judíos húngaros para enviarlos a Auschwitz
762
El Tribunal de Cuentas Europeo destapa la gestión negligente y propagandística del PP en la prevención de incendios
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
5
clics
Andalucía elimina más de 10.200 pisos turísticos en solo dos años: Málaga y Granada, a la cabeza
La Junta asegura que estas medidas refuerzan un modelo turístico sostenible y con el residente como protagonista
|
etiquetas
:
andalucía
,
elimina
,
pisos
,
turísticos
,
málaga
,
granada
4
1
0
K
50
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
50
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
el_gran_reset
La Junta asegura que estas medidas refuerzan un modelo turístico sostenible y con el
residente
votante como protagonista
0
K
17
#2
ehizabai
*
El turismo sostenible es a la sostenibilidad lo que inteligencia militar a la inteligencia. Un insulto.
No entiendo en qué momento un ayuntamiento que se respete a sí mismo puede permitir lo que ha pasado en Malaga, por ejemplo. Claro que luego veo por dónde va el de Donostia y me callo.
Panda de subnormales que se meten a alcaldes.
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
residentevotante como protagonista
No entiendo en qué momento un ayuntamiento que se respete a sí mismo puede permitir lo que ha pasado en Malaga, por ejemplo. Claro que luego veo por dónde va el de Donostia y me callo.
Panda de subnormales que se meten a alcaldes.