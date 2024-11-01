edición general
Andalucía elimina más de 10.200 pisos turísticos en solo dos años: Málaga y Granada, a la cabeza

La Junta asegura que estas medidas refuerzan un modelo turístico sostenible y con el residente como protagonista

#1 el_gran_reset
La Junta asegura que estas medidas refuerzan un modelo turístico sostenible y con el residente votante como protagonista
ehizabai #2 ehizabai *
El turismo sostenible es a la sostenibilidad lo que inteligencia militar a la inteligencia. Un insulto.

No entiendo en qué momento un ayuntamiento que se respete a sí mismo puede permitir lo que ha pasado en Malaga, por ejemplo. Claro que luego veo por dónde va el de Donostia y me callo.
Panda de subnormales que se meten a alcaldes.
