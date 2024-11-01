Andalucía amplió un año su contrato con la privada para pruebas de cáncer nueve días antes de adquirir el equipo para hacerlas en la pública

El Servicio Andaluz de Salud adjudicó a dedo un millón de euros a la clínica Centro Diagnóstico Granada S.A. para prorrogar la contratación de pruebas oncológicas que el hospital Virgen de las Nieves llevaba dos años derivando a la misma empresa alegando, en 16 contratos consecutivos, que su equipo tenía una "avería".
| etiquetas: ampliación , contrato , privada , cáncer , antes , equipo , pública
Nadie lo puede decir, nadie, excepto los datos.
analizalab.com/es/centro-de-diagnostico-nuevos-mamografos-tomosintesis
Una unidad móvil de las mamografías vuelve a los pueblos de Almería… » ver todo el comentario