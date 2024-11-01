edición general
Andalucía amplió un año su contrato con la privada para pruebas de cáncer nueve días antes de adquirir el equipo para hacerlas en la pública

El Servicio Andaluz de Salud adjudicó a dedo un millón de euros a la clínica Centro Diagnóstico Granada S.A. para prorrogar la contratación de pruebas oncológicas que el hospital Virgen de las Nieves llevaba dos años derivando a la misma empresa alegando, en 16 contratos consecutivos, que su equipo tenía una "avería".

luspagnolu
Relacionada: www.meneame.net/story/moreno-nadie-puede-decir-hay-privatizacion
Nadie lo puede decir, nadie, excepto los datos.
El_dinero_no_es_de_nadie
Sensacionalista y manipulación, el contrato con el Centro Diagnóstico Granada es para la realización de las mamografías móviles por los pueblos de toda Andalucía, no es para hacer las mamografías de ese hospital
analizalab.com/es/centro-de-diagnostico-nuevos-mamografos-tomosintesis

Una unidad móvil de las mamografías vuelve a los pueblos de Almería…   » ver todo el comentario
sotillo
¿Y la casualidad?
