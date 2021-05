Andalucía abre sus puertas de par en par: ni cierre perimetral ni toque de queda

Los bares podrán abrir hasta la medianoche con mesas de diez en exterior, reabren las discotecas hasta las dos de la madrugada y no hay límites de horarios en playas y piscinas. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, anunció que Andalucía, a partir del 9 de mayo cuando decae el estado de alarma, quedará abierta tras meses de cierre perimetral. Se podrá entrar y salir de la comunidad y no habrá limitaciones de movimientos entre provincias. Además decaerá el toque de queda y el Gobierno no pedirá ninguna limitación.