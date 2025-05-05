Andalucía abre un "gran debate" en España para erradicar el acoso escolar con un congreso pionero esta semana

El suicidio el año pasado de la sevillana Sandra Peña, alumna de tercero de Secundaria del colegio Nuestra Señora del Loreto de la capital, ha llevado a la Junta de Andalucía a tomar la iniciativa para liderar un "gran debate" sobre la lacra del acoso escolar, que ha sobrepasado por completo el ámbito de los centros educativos debido al impacto del uso generalizado de los teléfonos móviles y las redes sociales en la vida y la forma de relacionarse de los niños y adolescentes, exponiéndolos a estas situaciones más allá del horario escolar...