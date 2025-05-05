edición general
Andalucía abre un "gran debate" en España para erradicar el acoso escolar con un congreso pionero esta semana

El suicidio el año pasado de la sevillana Sandra Peña, alumna de tercero de Secundaria del colegio Nuestra Señora del Loreto de la capital, ha llevado a la Junta de Andalucía a tomar la iniciativa para liderar un "gran debate" sobre la lacra del acoso escolar, que ha sobrepasado por completo el ámbito de los centros educativos debido al impacto del uso generalizado de los teléfonos móviles y las redes sociales en la vida y la forma de relacionarse de los niños y adolescentes, exponiéndolos a estas situaciones más allá del horario escolar...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... La cita tendrá lugar esta semana en Córdoba, el jueves y viernes, coincidiendo con el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que se celebra cada año el 30 de enero, bajo el nombre de Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, Andalucía frente al Acoso, un gran foro de debate para fomentar la convivencia dentro y fuera del entorno escolar con el objetivo de combatir los casos de acoso impulsando nuevas medidas normativas o legislativas a partir de las conclusiones del Congreso.
#2 Nuisaint
Difícil lo tienen cuando profesores, directores y demás son los primeros en mirar para otro lado y defender únicamente los derechos de los acosadores.
Chinchorro #4 Chinchorro
#2 El profesorado también sufre agresiones y acoso de esos mismos que acosan y agreden a sus compañeros.

#3 dumbo *
De momento, como padre, sacar al niño del cole.... luego ya que hagan todos los congresos que quieran.
