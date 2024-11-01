El anciano de les Pedroses, Ribadesella. Un inusual depósito de restos óseos del siglo VIII al VI a.C. en Asturias

El hallazgo consistió en la detección de un cráneo humano en una grieta de una pared del sistema kárstico de Les Pedroses. Fue en diciembre de 2023, mientras se estaban explorando las galerías inferiores conectadas con la entrada denominada Pedroses V, dentro de una campaña de reconocimiento más amplia destinada a documentar y cartografiar las distintas cavidades del macizo. El estudio antropológico determinó que pertenecía a un individuo adulto de edad avanzada, con una estimación media de edad de aproximadamente 60 años.