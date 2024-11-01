Un anciano deja su herencia de 930.000 € a la enfermera que lo cuidó 24 días

En 2015 Lionel Cox ingresó en una residencia en Australia. Jubilado, sin hijos ni familiares cercanos, su salud era delicada. Según la investigación judicial, Abha Anuradha Kumar era su enfermera y responsable del centro, se enteró de que tenía una vivienda y aún no había hecho el testamento. Preparó un testamento modelo para que lo firmara, delante de otras 2 enfermeras como testigos: le dejaba toda su herencia (valorada en 930.000 €). El asunto encierra una devastadora realidad: la soledad de mayores que mueren desatendidos por sus familias.