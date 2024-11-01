edición general
Un anciano deja su herencia de 930.000 € a la enfermera que lo cuidó 24 días

En 2015 Lionel Cox ingresó en una residencia en Australia. Jubilado, sin hijos ni familiares cercanos, su salud era delicada. Según la investigación judicial, Abha Anuradha Kumar era su enfermera y responsable del centro, se enteró de que tenía una vivienda y aún no había hecho el testamento. Preparó un testamento modelo para que lo firmara, delante de otras 2 enfermeras como testigos: le dejaba toda su herencia (valorada en 930.000 €). El asunto encierra una devastadora realidad: la soledad de mayores que mueren desatendidos por sus familias.

angelitoMagno #3 angelitoMagno *
la soledad de mayores que mueren desatendidos por sus familias.
¿Qué familia, si al inicio se nos dice que no tenía familiares cercanos?

Y de estos casos conozco varios. Y a ver, que queréis que os diga, quizás este caso es aprovecharse de un anciano, pero alguien sin hijos ni hermanos, a los que ningún pariente ha visitado en años, pues que le deje la herencia a quien le estuvo cuidando los últimos años de su vida, pues lo veo normal. Si, vale, cuidado por un sueldo y siendo un…   » ver todo el comentario
JackNorte #4 JackNorte
#3 Hay otra opcion gastarte el dinero en cuidarte los ultimos años y luego ya si queda algo pues si. El problema es que es complicado asumir que uno se muere para gestionarlo mejor.
angelitoMagno #6 angelitoMagno *
#4 #5 Si, pero a ver. Lo de bueno, pues lo que tenga me lo gasto todo es una teoría muy buena, peeero.

1. Hay gente que tiene un ritmo de vida sencillo, que no va a cambiar cuando llegue a una edad. Si con 70 años eres feliz paseando, yendo a actividades culturales, leyendo, etc, pues tampoco vas a gastar tanto.

2. Hay muchos que pensamos ¡pues cuando me jubile me dedicaré a viajar! Si, pero lo mismo con 80 años ya no te apetece tanto viajar, meterte en un avión, dormir fuera de casa. Estás…   » ver todo el comentario
JackNorte #2 JackNorte *
"El asunto encierra una devastadora realidad: la soledad de mayores que mueren desatendidos por sus familias."

Si no tenia familia no estaba desatendido por su familia , si tenia casi un millon no estaba desatendido preferia no gastarsselo en atencion , vender las cosas a irse de alquiler y atencion.
Hay situaciones que no sirven de ejemplo teniendo miles de otras que si servirian.
Aparte que aunque tuviera familia los ultimos 24 dias , mas que familia necesitas enfermeras profesionales y medicos para paliativos mas que otra cosa.
shapirowilks #7 shapirowilks
A ver, que para debatir está muy bien, pero decir que la noticia es chapucera es quedarse corto. No deja en herencia, lo dejó hace 10 años. Abandonado por la familia. Además, hace años ya, 2021, que obligaron a devolver el resto de la herencia.
Lo venden como si acabara de pasar. Voto negativo.
cosmonauta #5 cosmonauta
Esa es la idea. La vida está para vivirla. Se puede guardar algo para los herederos pero creo que lo mejor es disfrutar de la mayor parte de tus recursos en vida.
millanin #1 millanin
Tienes pinta que le sacaron al viejo todo lo que tenía.
