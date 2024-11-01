Análisis: Yu Yu Hakusho - Saga del Torneo Oscuro

El concepto del Torneo de las Artes Oscuras recuerda a planteamientos abundantes en el cine de artes marciales (Operación Dragón, 1973) y crimen organizado: apuestas ilegales, carreras de caballos, peleas callejeras, etc. La ilegalidad común a este tipo de actividades explica que la presente competición se aleje del carácter legítimo y rígido de los torneos de Dragon Ball, donde las reglas de los tres primeros torneos de artes marciales no mutaron y cualquier clase de infracción era castigada.