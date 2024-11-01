Análisis: lo que suceda ahora en Venezuela puede definir el legado de Trump y el rol de Estados Unidos en el mundo

Después de lanzar un ataque que conmocionó a Venezuela, Donald Trump ahora parece haber ingresado al negocio de construir naciones. En una excepcional rueda de prensa en el resort Mar-a-Lago el sábado en la mañana, el mandatario anunció que fuerzas de Estados Unidos habían capturado exitosamente al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una incursión ejecutada en la madrugada en Caracas. Trump dijo que su equipo, que incluye al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth.