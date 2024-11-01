edición general
Análisis: lo que suceda ahora en Venezuela puede definir el legado de Trump y el rol de Estados Unidos en el mundo

Después de lanzar un ataque que conmocionó a Venezuela, Donald Trump ahora parece haber ingresado al negocio de construir naciones. En una excepcional rueda de prensa en el resort Mar-a-Lago el sábado en la mañana, el mandatario anunció que fuerzas de Estados Unidos habían capturado exitosamente al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una incursión ejecutada en la madrugada en Caracas. Trump dijo que su equipo, que incluye al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

11 comentarios
Malinke #2 Malinke
¿No tienen material para definir el legado de Trump?, ¿piensan blanquerarlo o qué?
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

No subestimes la capacidad del zanahorio de armarlas más gordas.
Malinke #8 Malinke
#4 eso por supuesto, además ahora se envalentonó.
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#8

Miralo por el lado bueno .. algún NATOntado reventará en un ataque de priapismo o se despellejará la mano de tanto pelarsela con Trump. xD
Malinke #11 Malinke
#9 espero que les salga mal como a Abascal y Feijóo. xD
penanegra #5 penanegra
Y yo me preguntó... Vale Nicolás Maduro, pero ¿su mujer?
Kasterot #7 Kasterot
Hay muchos intereses en llegar a las midterm (noviembre 2026) en EE.UU.
Ahí se va a ver la evolución de Trump.
Algún experto en geopolítica liga esto del midterm con Zelenski y querer alargar la guerra para ver si Trump se ve obligado en cierta manera a cambiar su política con Ucrania.
Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
Legado de Trump y el rol de Estados Unidos: Delincuencia, terrorismo e ignorancia.
#1 sliana
Secretario de guerra
Amoniaco #3 Amoniaco *
Maduro ganará o no las elecciones, viviera o no en un palacio con un séquito de mayordomos y se gastará el dinero del país en mantener a sus fieles mientras su gente rebuscas restos de comida en contenedores y vertederos, para nosotros siempre será presidente de nuestro corazón.  media
Amoniaco #10 Amoniaco *
El reloj que lleva maduro es un Rolex Day-Date 40, el reloj cuesta 79.900 dolares, a ver, a un dólar al mes, co nese reloj viven 79,900 personss en Venezuela. Ese pavo es un criminal y hay que juzgarlo y que se pudra en la cárcel.
Esto no se trata de izquierdas o derechas, se trata del mismo cuento de siempre. Llegan al poder representando al pueblo y acaban creyéndose reyes, se les acaba el dinero del pueblo que usan como cuenta bancaria y se van a lo criminal. No falla nunca.
El reloj:
www.youtube.com/watch?v=dj_AGGAynJM&referrer=grok.com
