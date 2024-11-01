Análisis: lo que suceda ahora en Venezuela puede definir el legado de Trump y el rol de Estados Unidos en el mundo

Después de lanzar un ataque que conmocionó a Venezuela, Donald Trump ahora parece haber ingresado al negocio de construir naciones. En una excepcional rueda de prensa en el resort Mar-a-Lago el sábado en la mañana, el mandatario anunció que fuerzas de Estados Unidos habían capturado exitosamente al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una incursión ejecutada en la madrugada en Caracas. Trump dijo que su equipo, que incluye al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth.
| etiquetas: venezuela , trump
No subestimes la capacidad del zanahorio de armarlas más gordas.
Miralo por el lado bueno .. algún NATOntado reventará en un ataque de priapismo o se despellejará la mano de tanto pelarsela con Trump.
Ahí se va a ver la evolución de Trump.
Algún experto en geopolítica liga esto del midterm con Zelenski y querer alargar la guerra para ver si Trump se ve obligado en cierta manera a cambiar su política con Ucrania.
Esto no se trata de izquierdas o derechas, se trata del mismo cuento de siempre. Llegan al poder representando al pueblo y acaban creyéndose reyes, se les acaba el dinero del pueblo que usan como cuenta bancaria y se van a lo criminal. No falla nunca.
El reloj:
www.youtube.com/watch?v=dj_AGGAynJM&referrer=grok.com