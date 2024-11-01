Análisis de la Criminalidad en España (2024-2025) | Penal

El reciente balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior ofrece una radiografía precisa de la evolución delictiva en nuestro país. La criminalidad convencional ha experimentado un leve descenso del 0,2%. Sin embargo, este numero esconde un aumento de los delitos contra la vida: Los homicidios dolosos y asesinatos consumados han crecido un 7,7% (de 349 a 376 casos), Los delitos de lesiones y riña tumultuaria registran un alza del 7,2%,y los delitos contra la libertad sexual continúan al alza con un incremento del 2,3%.
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Por otro lado, teniendo en cuenta que según la ultraderecha han entrado a España unos 420140421490124094120494 millones de extranjeros; que la violencia se mantenga, a efectos prácticos, en el mismo nivel e incluso desciendan ligeramente los delitos en su conjunto (aunque nuevamente esto es un poco "meh" y hasta puede negarse asumiendo error estadístico) es una excelente noticia.
En cambio si que han creado un subgrupo de menos grave para separarlo y que no haga media, el de cibercriminalidad, casualmente el que sube con fuerza.
Vivimos en un paraíso, comparando con otros países.