Análisis de la Criminalidad en España (2024-2025) | Penal

El reciente balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior ofrece una radiografía precisa de la evolución delictiva en nuestro país. La criminalidad convencional ha experimentado un leve descenso del 0,2%. Sin embargo, este numero esconde un aumento de los delitos contra la vida: Los homicidios dolosos y asesinatos consumados han crecido un 7,7% (de 349 a 376 casos), Los delitos de lesiones y riña tumultuaria registran un alza del 7,2%,y los delitos contra la libertad sexual continúan al alza con un incremento del 2,3%.