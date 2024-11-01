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Análisis de la Criminalidad en España (2024-2025) | Penal |

Análisis de la Criminalidad en España (2024-2025) | Penal |

El reciente balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior ofrece una radiografía precisa de la evolución delictiva en nuestro país. La criminalidad convencional ha experimentado un leve descenso del 0,2%. Sin embargo, este numero esconde un aumento de los delitos contra la vida: Los homicidios dolosos y asesinatos consumados han crecido un 7,7% (de 349 a 376 casos), Los delitos de lesiones y riña tumultuaria registran un alza del 7,2%,y los delitos contra la libertad sexual continúan al alza con un incremento del 2,3%.

| etiquetas: analisis , criminalidad , españa , penal
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6 comentarios
6 0 0 K 74 actualidad
Kyoko #5 Kyoko
Son encuestas de victimizacion, denuncias policiales o delitos juzgados? Porque lo que oigo en mi entorno es que no se denuncia si no se precisa para el seguro, porque se considera inutil.
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#4 Cincocuatrotres
Si el que gobierna queria meter las urnas en el cuarto oscuro, esa filosofía de vida tiene que impregnar a todo el gobierno, tido lo que hacen, todo por el poder, si hay que esconder se esconde
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Andreham #1 Andreham
Es curioso que ponga el % y el absoluto en uno (para que se vea que aunque el aumento en % es bestial en absoluto es irrisorio, al ser 27 casos más) pero en el resto no lo haga.

Por otro lado, teniendo en cuenta que según la ultraderecha han entrado a España unos 420140421490124094120494 millones de extranjeros; que la violencia se mantenga, a efectos prácticos, en el mismo nivel e incluso desciendan ligeramente los delitos en su conjunto (aunque nuevamente esto es un poco "meh" y hasta puede negarse asumiendo error estadístico) es una excelente noticia.
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masde120 #2 masde120 *
#1 hay una tabla meridianamente clara donde se ponen todos y cada uno de ellos. Mi resumen es que el % baja en media por ser los menos graves los que descienden pero siendo muy superiores en número (robos en domicilios y hurtos) y en cambio los graves están aumentando fuertemente (asesinatos, y secuestros), pero en número quedan eclipsados totalmente. Recuerdo que esto es algo que un inspector de policia ya advirtió hace unos años cuando agruparon los graves y menos graves en uno solo, que estaba hecho para hacer buenas noticias pero se esconden los delitos serios de verdad.
En cambio si que han creado un subgrupo de menos grave para separarlo y que no haga media, el de cibercriminalidad, casualmente el que sube con fuerza.
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crob #3 crob
#2 Pero y lo importante? los asesinatos tienen prioridad nacional?
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#6 colemur
La criminalidad en España es muy baja.
Vivimos en un paraíso, comparando con otros países.
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menéame