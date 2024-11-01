Análisis Comunes digitales y soberanía tecnológica: las alternativas que ya funcionan

De Linux a Som Energia: cinco pruebas de que otro modelo tecnológico es posible, viable y escalable. Solo falta que lo sepamos. Mientras el debate público sobre tecnología oscila entre el tecno-optimismo de Silicon Valley y el pesimismo ludita, hay una realidad que pasa desapercibida: existen infraestructuras tecnológicas construidas y gobernadas por comunidades, sin ánimo de lucro, que funcionan a escala planetaria y que, en muchos casos, superan en calidad y fiabilidad a sus equivalentes corporativos.