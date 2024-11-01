edición general
Análisis de comportamiento por IA en trabajadores de fábrica, cada paso es monitoreado incluyendo la detección de atención a partir de expresiones faciales [eng]

Video que muestra el analisis corporal y facial de trabajadores de una fabrica de ensamblado en China

