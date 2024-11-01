edición general
Ámsterdam exigirá permisos para tener una segunda vivienda en la ciudad

El que ya tenga la segunda residencia deberá contar con un permiso del ayuntamiento. Y el que quieran comprarla podrán hacerlo si trabaja en Ámsterdam al menos 2 días a la semana durante 6 meses o es cuidador y asiste a un familiar. La nueva medida busca evitar que sean utilizadas como inversión o alojamiento ocasional. “Queremos que el mayor número posible de viviendas estén ocupadas por residentes permanentes". "Los ricos han acumulado propiedades, viven en casas amplias y alquilan otras a precios abusivos mientras muchos no tienen acceso".

Dramaba #2 Dramaba
No jodas que se pueden hacer cosas...
#1 imaginateca
O sea: han cerrado el chiringuito. Pero los que ya hayan acaparado las botellas y los vasos, ahora ya ni tendrán competencia. No sé si esto va a salir bien o mal. De verdad que no lo sé.
Sr.No #3 Sr.No
#1 ya, esa es la pregunta, qué pasará con los grandes tenedores, por que capaces son de no conceder la licencia al ciudadano que tenga dos o tres y conceder todas las que hagan falta a Black Rock y amiguitos.
