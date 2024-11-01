Las amenazas de Trump de controlar Groenlandia reabren el debate pro UE en Islandia

A medida que aumentan las inquietudes sobre seguridad por la guerra en Ucrania y se cuestionan las apetencias territoriales de Washington, la hipotética adhesión de Islandia a la UE vuelve a protagonizar el debate, no como una opción económica, sino como una protección ante agresiones externas y un nuevo alineamiento geopolítico. La idea de que Islandia se incorpore a la Unión Europea no es nueva. La Alianza Socialdemócrata, favorable a la UE, solicitó la adhesión durante la crisis financiera de 2009, pero la petición fue retirada en 2015.