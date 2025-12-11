edición general
Amenazas híbridas, la guerra que se libra en la sombra

Las amenazas híbridas han aumentado en número e intensidad, sobre todo desde la invasión de Ucrania por Rusia. Ciberataques, incursiones de drones, desinformación, sabotajes, vandalismo, migración instrumentalizada o injerencia electoral son parte de las amenazas híbridas. “Es la guerra que se libra en la sombra”, afirma Kaja Kallas, Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea. “Combinan toda clase de instrumentos. Quieren lograr objetivos políticos siempre, en lo que denominamos los militares, la zona

Antipalancas21
Las amenazas híbridas desgastan nuestras sociedades y su campo de batalla no tiene que ver con frentes, ni tanques, ni misiles, sino con narrativas, percepciones, flujos financieros o algoritmos y su finalidad es generar ansiedad y miedo.
