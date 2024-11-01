edición general
Amenaza con partirme los dientes: así reacciona a mis demandas el ultra Raúl Alfonso Paredes

De los insultos y los bulos ha pasado a las amenazas. El ultra Raúl Alfonso Paredes ha publicado un vídeo en el que amenaza con agredirme porque no paro de defenderme de sus difamaciones interponiéndole demandas judiciales. Tras ser condenado por insultarme y lanzar bulos sobre mí, su reacción fue seguir insultándome e inventando nuevos bulos. Al trascender que la Fiscalía le pedía 18 meses de cárcel por acusar de prevaricación a la jueza que lo condenó, me dedicó más insultos y bulos.

Solo los trozos que ha puesto del individuo en cuestión ya son completamente vomitivos.

¿Cómo es posible que esta gentuza tenga audiencia? ¿Qué clase de persona ve estos discursos de odio, basados en mentiras y falsedades fabricadas al momento y se los cree? ¿De verdad que hay gente así en España? ¿No hay ningún programa del ministerio de salud para recuperarlos para la sociedad?
Es curioso porque éste montón de besugos se piensan que son los únicos que saben dar palos, fusilar o disparar.
Si las cosas se ponen mal de verdad todo el mundo es capaz de hacer pupa con los recursos que tenga en ese momento.
Este es el murciano encabronado subnormal?
Joder, a este paso le va a dar para comprarse varias casas y aún le sobrará... xD
