Amenaza con partirme los dientes: así reacciona a mis demandas el ultra Raúl Alfonso Paredes

De los insultos y los bulos ha pasado a las amenazas. El ultra Raúl Alfonso Paredes ha publicado un vídeo en el que amenaza con agredirme porque no paro de defenderme de sus difamaciones interponiéndole demandas judiciales. Tras ser condenado por insultarme y lanzar bulos sobre mí, su reacción fue seguir insultándome e inventando nuevos bulos. Al trascender que la Fiscalía le pedía 18 meses de cárcel por acusar de prevaricación a la jueza que lo condenó, me dedicó más insultos y bulos.