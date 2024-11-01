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Amazon colabora con ICE. Sus trabajadores no están contentos (ENG)
Los trabajadores de almacén, los repartidores y los ingenieros de software se están movilizando contra la maquinaria de deportación de Estados Unidos.
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DayOfTheTentacle
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No se en eeuu pero aquí la mayoría de repartidores no entienden cuando les digo el dni cifra a cifra en catalán. Como para apoyar al ICE y quedarse sin repartidores...
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