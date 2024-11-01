Amazon y AWS serán más cautelosos con el código generado por IA [eng]

La nota indicaba que las mejores prácticas para estas herramientas siguen en desarrollo; en otras palabras, todavía es pronto. Los sistemas generativos pueden producir código rápidamente, pero carecen de una comprensión completa de las dependencias y el contexto del sistema en grandes entornos de producción. Como resultado, los cambios en el código que parecen correctos de forma aislada pueden causar problemas una vez implementados en producción.