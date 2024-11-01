Amazon y AWS serán más cautelosos con el código generado por IA [eng]

La nota indicaba que las mejores prácticas para estas herramientas siguen en desarrollo; en otras palabras, todavía es pronto. Los sistemas generativos pueden producir código rápidamente, pero carecen de una comprensión completa de las dependencias y el contexto del sistema en grandes entornos de producción. Como resultado, los cambios en el código que parecen correctos de forma aislada pueden causar problemas una vez implementados en producción.
| etiquetas: aws , ia , code review , incidentes
Años 2010: Un ingeniero escribe código. Un programa analizador semántico lo revisa.
Años 2020: Una IA escribe código. Un ingeniero lo revisa. Un mono con una ballesta vigila al ingeniero.