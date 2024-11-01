edición general
Alucine ante el último discurso disparatado de Feijóo, ahora sobre los autónomos: "Cuando crees que los derechos son privilegios"

Alucine ante el último discurso disparatado de Feijóo, ahora sobre los autónomos: "Cuando crees que los derechos son privilegios"

Un día más que Alberto Núñez Feijóo tiene que enfrentarse a su peor enemigo: Alberto Núñez Feijóo.

#4 DenisseJoel
Este se cree que la jugada de los autónomos le va a volver a servir al PP para ganar unas elecciones. Intentar repetir el mismo truco solo le hará quedar como un patán.
#2 VFR
Por fin alguien que dice las cosas como son. Otra cosa es que malos "periodistas" no quieran entender lo que dice.
#5 DenisseJoel
#2 Y yo diría más, al fin un periodista dice las cosas como son, y llama al mentiroso, mentiroso y al ladrón, ladrón.
Los autónomos de huelga, y el narcopolítico haciendo como que no existen.
Pacofrutos #6 Pacofrutos
Feeijo contra Feeijo:
#2
- Uafrahisco!
-queee!
-Ha llegao ya el Enrique!
-Jiiii!
-Ta contigo!!
-No
-POR QUÉ?
-Coño porque zaido pa zu cazavehtirze no?
-Ira! Que tamoh conerdezo quezacaio una borregona ahi eeen enlahtancailla eja. Estan to ya enganshao la carriola y to ya jabe? OHJ
- Pero apá yohtoi vejtio yaaaaa
- Pacaio, Yohtoy vehtio Y YO TAMBIEHTOY VEHTIO!
-Pero tuh tu pero tuh que ereh, yo yo yo
- Yo ERo? Yo No ERo! EREH UHTEDE!!
- Uhtede de qué??
- Nuncah tay dihpuehto. Ahcabo
- Hoy Eh…   » ver todo el comentario
#7 wictor69
#2 las cosas no son como dice Feijoo, los autónomos piden subsidios y hacen huelgas como los trabajadores asalariados porque es el derecho de cualquier trabajador
Lo peor de todo es que las afirmaciones de Feijoo implícitamente dan a entender que pedir un subsidio o hacer huelga es algo malo, Feijoo como siempre atacando los derechos de los trabajadores
#1 Juanjolo *
Sánchez proyectando jajaj:

"Un día más que Alberto Núñez Feijóo tiene que enfrentarse a su peor enemigo: Alberto Núñez Feijóo."

Y repitiéndose más que el ajo

Ojo, para disparatado, el ridiculo anuncio del tiktok que se ha hecho súper bolaños no tiene desperdicio:

youtube.com/shorts/oE3ymPTrWUo?si=NiMieUPs42WAkEOY
OCLuis #3 OCLuis *
#1 En ese anuncio el que hace el ridículo es el Sr. Ministro... y lo hace conscientemente.
En este caso Feijóo hace el ridículo queriendo parecer serio, inteligente o simplemente capacitado, pero el resultado es exactamente el contrario: dice tonterías a la altura de un memo para demostrar su incapacidad, para, entre otras cosas, poner en vereda a su baronesa Ayuso. Pretende mandar en España y no manda ni en su propio partido. :palm:

No tiene nada que ver un caso con el otro.

Y ojo, que a mí no me gusta el PSOE, pero cualquier cosa antes que esa banda de asesinos de españoles.
#8 Juanjolo *
#3 mira lo de Feijoo es un discurso dirigido a un público concreto en un miting, yo no he visto nada ridículo en lo que dice Feijoo, sino gente sacando punta a una cosa muy concreta. Lo de los 3 ministros del gobierno de España haciendo el mongolo en publico, conscientemente es el colmo. De verdad no tienen nada mejor que hacer?
