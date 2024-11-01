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Los altos precios del combustible son solo el comienzo de una crisis energética mucho más grave [ENG]

Los altos precios del combustible son solo el comienzo de una crisis energética mucho más grave [ENG]

Las perturbaciones en el estrecho de Ormuz están limitando los flujos energéticos mundiales, lo que hace que la crisis pase de los picos de precios a la escasez física. Las regiones dependientes de las importaciones ya están sufriendo racionamientos de combustible, dificultades para el suministro de fertilizantes y trastornos en el sector de la aviación. Estados Unidos sigue estando relativamente protegido gracias a su producción nacional, pero el aumento de los precios apunta a que se avecinan repercusiones más graves.

| etiquetas: crisis energética , estrecho de ormuz , fertilizantes , aviación
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8 comentarios
6 1 0 K 81 actualidad
a69 #1 a69
Pues nada, a importar placas solares y coches eléctricos baratos de China.
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reithor #5 reithor
#1 eso hacen algunos, importan barato y venden caro. Habrá que hacerse mayorista.
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#3 surco
Es directamente el juego de Trump, resetear la economía mundial. El pib de China viene de las exportaciones en un 70% con un mercado interno en crisis. Además el 50% de las exportaciones chinas son a Asia ( la zona más afectada)
Trump se está arrancando un ojo para tratar de dejar ciega a China.
Cuanto peor, mejor, el suyo beneficio político......si al final todo está en Mariano.
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Gry #7 Gry
#3 China apenas está tocando sus reservas de petróleo mientras que los países occidentales estamos liberando reservas para mantener los precios contenidos.

Me pregunto quién podrá aguantar más...
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#8 surco
#7 Energeticamente China está bien preparada, pero lo que quiere ocasionar Trump es una recesión mundial que afecte al comercio internacional. Joder a sus clientes, para entendernos. Como va a contraatacar China? Pues veremos. Pero esto no va a ser bueno para nadie. Se está llevando la geopolitica abiertamente a la economia
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Falk #4 Falk
Los precios elevados de los combustibles deberían desincentivar las guerras y sin embargo están tratando de gastar más y más en rearmarse.

Creo que estamos en un momento crítico como civilización. O salimos mejores o nos vamos a pique...
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manzitor #2 manzitor
Mal rollo a corto plazo, oportunidades de una vida mejor en muchos casos a largo plazo.
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Blackat #6 Blackat
Una época oscura , feudal y de retroceso . Inevitable y necesaria para purgar el mundo actual de tanta mierda .

Después otra época de renacimiento humano .


No podemos evitarlo , pero cada euro invertido hoy en ciencia , puede hacer que se acorte el periodo oscuro .

Periodo que terminará cuando comience la singularidad humana .
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menéame