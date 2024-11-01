Los altos precios del combustible son solo el comienzo de una crisis energética mucho más grave [ENG]

Las perturbaciones en el estrecho de Ormuz están limitando los flujos energéticos mundiales, lo que hace que la crisis pase de los picos de precios a la escasez física. Las regiones dependientes de las importaciones ya están sufriendo racionamientos de combustible, dificultades para el suministro de fertilizantes y trastornos en el sector de la aviación. Estados Unidos sigue estando relativamente protegido gracias a su producción nacional, pero el aumento de los precios apunta a que se avecinan repercusiones más graves.