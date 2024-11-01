Los altos precios del combustible son solo el comienzo de una crisis energética mucho más grave [ENG]

Las perturbaciones en el estrecho de Ormuz están limitando los flujos energéticos mundiales, lo que hace que la crisis pase de los picos de precios a la escasez física. Las regiones dependientes de las importaciones ya están sufriendo racionamientos de combustible, dificultades para el suministro de fertilizantes y trastornos en el sector de la aviación. Estados Unidos sigue estando relativamente protegido gracias a su producción nacional, pero el aumento de los precios apunta a que se avecinan repercusiones más graves.
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Trump se está arrancando un ojo para tratar de dejar ciega a China.
Cuanto peor, mejor, el suyo beneficio político......si al final todo está en Mariano.
Me pregunto quién podrá aguantar más...
Creo que estamos en un momento crítico como civilización. O salimos mejores o nos vamos a pique...
Después otra época de renacimiento humano .
No podemos evitarlo , pero cada euro invertido hoy en ciencia , puede hacer que se acorte el periodo oscuro .
Periodo que terminará cuando comience la singularidad humana .