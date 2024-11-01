Los altos precios del combustible contribuyen a impulsar las ventas de vehículos eléctricos chinos (ING)  

La crisis del petróleo y el alza en los precios del combustible han impulsado la venta de vehículos eléctricos (EV) chinos en Australia. Marcas de China lideran este cambio gracias a años de inversión en tecnología y subsidios. En febrero, los EV alcanzaron un récord del 11.8% de cuota de mercado, y China superó a Japón como principal proveedor de autos en Australia. Aunque persisten dudas sobre la autonomía, la competitividad de precios y la innovación tecnológica aceleran esta transición.