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Los altos precios del combustible contribuyen a impulsar las ventas de vehículos eléctricos chinos (ING)

Los altos precios del combustible contribuyen a impulsar las ventas de vehículos eléctricos chinos (ING)  

La crisis del petróleo y el alza en los precios del combustible han impulsado la venta de vehículos eléctricos (EV) chinos en Australia. Marcas de China lideran este cambio gracias a años de inversión en tecnología y subsidios. En febrero, los EV alcanzaron un récord del 11.8% de cuota de mercado, y China superó a Japón como principal proveedor de autos en Australia. Aunque persisten dudas sobre la autonomía, la competitividad de precios y la innovación tecnológica aceleran esta transición.

| etiquetas: precio , combustible , impulsar , venta , coche , eléctrico , china
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5 comentarios
12 2 0 K 173 actualidad
Moderdonia #2 Moderdonia
Lo suyo es comprar un coche eléctrico y salir a dar un voltio.
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salteado3 #5 salteado3
#2 Ya no vuelves a los malos humos.
1 K 24
jm22381 #1 jm22381
*pikachu surprised face* :->
0 K 19
#3 z1018
"gracias a años de inversión en tecnología y subsidios"

las marcas americanas rescatadas por Obama y los miles de millones que la
UE ha dado a las empresas europeas no cuentan, los únicos con ayudas son las chinos porque China mala.
1 K 14
jm22381 #4 jm22381
#3 Lo que habría que preguntar es en qué se gastaron las marcas europeas y americanas los subsidios porque en tecnología no lo parece.
1 K 26

menéame