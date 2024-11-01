edición general
Una alto cargo del Gobierno del PP en Extremadura, investigada por estafa, alzamiento de bienes y falsedad documental

Un exsocio de Inmaculada Sánchez Polo, gerente en Badajoz del servicio autonómico de Atención a la Dependencia, la acusa de provocar la quiebra de dos hospitales privados, generar pérdidas de unos 20 millones de euros y ser la responsable del despido de un centenar de trabajadores.

luspagnolu #1 luspagnolu
Enésimo capítulo de mafia o democracia.
fareway #4 fareway
El Partido Podrido manteniendo el nivel desde 1977.
woody_alien #3 woody_alien
¿Y? Esto no es noticia.

La noticia no es que un perro muerda a un hombre, es que un hombre muerda a un perro. La noticia seria que hubiesen encontrado un alto cargo del PP honrado, veraz y honorable.
Lamantua #2 Lamantua *
Cumple todos los requisitos del partido. Un completo.
