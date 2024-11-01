edición general
Alsina pone frente al espejo a Guardiola tras sus palabras sobre Vox: cada frase del monólogo es más demoledora que la anterior

El presentador de Más de uno de Onda Cero, Carlos Alsina, ha hablado de la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, la popular María Guardiola, tras la entrevista de este lunes en OK Diario en la que abraza un pacto con Vox. "Si mi feminismo fuera el feminismo de la señora [Irene] Montero, es decir, que le interesa sacar a violadores de la calle, entiendo que pudiera ser un escollo. Pero el feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox", ha llegado a decir Guardiola, asegurando "quiero que Vox sea mi socio de gobierno",

#1 Suleiman
Si eres de Vox te lo tienes que estar pasando bomba.. Poniendo de rodillas al PP y usándolo como una marioneta, mientras tu no te manchas las manos...
#2 Pepepistolas
Un dilema terrible : ser coherente e irse o quedarse y seguir viviendo a cuerpo de rey de las racas del estado.
Solinvictus #3 Solinvictus
Estos son mis principios, si no le gusta puedo cambiarlos
Dasmandr #4 Dasmandr
Si Alsina lo entiende es que la vergüenza ajena es insoportable.

Da igual cuando lo leas
