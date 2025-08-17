El alquiler en València abre una brecha: estudiantes que se quedan en sus pueblos y pisos vacíos por su elevado precio

El Consell de la Joventut de València alerta de que se está generando una desigualdad territorial entre quien puede venir a la capital a estudiar y quien se tiene que quedar en su municipio de origen. Los precios del alquiler en València y su área metropolitana siguen disparados y esto afecta especialmente a los estudiantes universitarios que viven lejos de la ciudad. No trabajan, dependen del dinero de su familia, y los elevados precios están empezando a provocar que muchos tengan que ir y venir de sus pueblos cada día o, directamente, que no
Cansancio acumulado, menos tiempo para estudiar, etc. Por eso los que no viven en las ciudades suelen residir en un piso de estudiantes durante los años universitarios.
Como haya un frenazo en el turismo, la ostia va a ser importante, esto ya parece la burbuja de 2008 en su versión alquiler.
AirBnB me dice que hay "más de 1 000 alojamientos", dale otra vuelta a la supuesta prohibición esa de la que me acabas de hablar.
Además de dicha prohibición, el PP ha impulsado una nueva normativa para limitar al 2% la oferta de pisos turísticos por barrio:
elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2025-01-31/valencia-limitara-lo
Valencia es uno de las ciudades más restrictivas con respecto a los pisos turísticos.
A las garrapatas sociales que especulan con un bien básico y JODEN a toda la sociedad española las deberíamos crujir a impuestos para que se tengan que deshacer de los pisos a precio por debajo del mercado, al mismo tiempo construir vivienda pública que SIEMPRE esté gestionada por el Estado.
