El alquiler en València abre una brecha: estudiantes que se quedan en sus pueblos y pisos vacíos por su elevado precio

El Consell de la Joventut de València alerta de que se está generando una desigualdad territorial entre quien puede venir a la capital a estudiar y quien se tiene que quedar en su municipio de origen. Los precios del alquiler en València y su área metropolitana siguen disparados y esto afecta especialmente a los estudiantes universitarios que viven lejos de la ciudad. No trabajan, dependen del dinero de su familia, y los elevados precios están empezando a provocar que muchos tengan que ir y venir de sus pueblos cada día o, directamente, que no