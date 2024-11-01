edición general
Almeida y Ayuso impulsan el alquiler asequible en manos privadas con parcelas cedidas a promotoras y sin sorteo público

“La exigencia es superior a los pisos que están gestionados directamente por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. No están hechos para cubrir un servicio que necesiten personas vulnerables o con dificultades”. El Ayuntamiento de Madrid cede 25 parcelas 45 años para que tres inmobiliarias construyan y exploten pisos un 25% por debajo del valor de mercado. En algunas viviendas a las que la Comunidad limita los precios, pero que no gestiona, sus propios beneficiarios critican dificultades informativas y burocráticas

Thornton #3 Thornton
¿Ayuso y Almeida anteponiendo intereses de empresas privadas al los intereses de los ciudadanos? No, no, no... La noticia debe estar equivocada.
#1 Barriales
Y otro perrito piloto!!!
Kantinero #2 Kantinero
Hasta los huevos de las mierdas de los madrileños, que se jodan ,unos por votarles y los demás por no estar en las calles manifestándose emulando a los manifestantes por la familia.
