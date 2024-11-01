Almeida y Ayuso impulsan el alquiler asequible en manos privadas con parcelas cedidas a promotoras y sin sorteo público

“La exigencia es superior a los pisos que están gestionados directamente por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. No están hechos para cubrir un servicio que necesiten personas vulnerables o con dificultades”. El Ayuntamiento de Madrid cede 25 parcelas 45 años para que tres inmobiliarias construyan y exploten pisos un 25% por debajo del valor de mercado. En algunas viviendas a las que la Comunidad limita los precios, pero que no gestiona, sus propios beneficiarios critican dificultades informativas y burocráticas