Almeida acusa a la Ley Trans de la falta de bomberos en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la Ley Trans, a la que ha definido de "infame", de ser la culpable de que "en estos momentos no haya 126 bomberos y 60 conductores especialistas" en la capital. Así lo ha expresado en el Pleno extraordinario celebrado este lunes para acoger la cita anual en la que se realiza el Debate sobre el Estado de la ciudad en el Palacio de Cibeles.

angelitoMagno
OJO, NO ES EL MUNDO TODAY, ALMEIDA, QUE ES FASCISTA PERO SABE GOBERNAR, LO HA DICHO DE VERDAD
12
devilinside
#1 Corrección: es fascista, pero NO sabe gobernar
3
reivaj01
#10 Si, pero se ha sacado la chorra y la ha puesto encima del atril.
Ah, no, perdón, es su cara.
0
devilinside
#12 Ya le gustaría tener la chorra tan dura como su cara
0
Apotropeo
Bueno, al menos ésta vez no es culpa de ETA
4
shake-it
#3 Las personas trans son etarras, ni lo dudes.
2
vicox
#3 Dale 10 minutos, que no es fácil pasar de la ley trans a ETA en la misma frase, y ahora están ocupada boicoteando la vuelta. Pero ya lo he escuchado decir "aguantame el cubata"
2
angelitoMagno
El modus operandi del PP. Recordad que Cristobal Montoro dijo que subiría el paro si se permitían las bodas entre personas del mismo sexo.

Montoro, no se si os suena, ese ministro de Rajoy que ahora está siendo investigado por si hubiera aceptado sobornos para crear leyes a medidas de grandes empresas.
3
nalacily
aquellas mujeres que están preparando su ingreso en el cuerpo de bomberos y que están, simplemente, a expensas de una mera declaración de un hombre que dice que se siente mujer en un momento dado sin más trámites que ir al registro civil y que le quite la plaza"

Si le quita la plaza será porque es mejor bombera.
4
Apotropeo
#8 entre bomberas no se pisan la manguera
:troll:
0
fareway
¿Es así de inculta esta gentuza de Génova 13 o es impostura para acercarse a sus votantes que no dan para más?
3
angelitoMagno
Asumiendo que fuera cierto que la ley trans permite que un hombre se cambie de sexo en el registro y le quite la plaza a una mujer ... el número de plazas cubiertas sería el mismo.

La ley trans puede haber afectado a la distribución de sexo registrado al nacer entre el cuerpo de bomberos, pero en ninguna forma al total de plazas ocupadas.
1
Zerjillo
#14 Espera, que creo que lo he entendido. Lo que lo que quería decir Almeida es que la ley trans hace que no haya suficientes bomberos, pero sí, suficientes bomberAs. O no. Menudo lio. Menudo fantoche. Menudo gilipollas.
0
Pepepaco
Meneo la noticia porque una ida de olla de este calibre merece ser difundida.

«Seremos fascistas, pero sabemos inventarnos las excusas más peregrinas cuando la cagamos gestionando, que acostumbra a ser casi siempre».

Almeida no dijo esto, pero podría haberlo dicho y le seguirían votando igual.
1
tomeu
Este hombre sólo es que habla rápido, pero no sabe lo que dice. Se le ha ido la olla, el permiso de paternidad no le ha sentado bien
1
NoMeVeas
Hoy la derechuza se ha despertado con 10 de iq menos o que esta pasando? Madre mia, el coordinador de esta banda se tomó el día de vacaciones o algo
1

