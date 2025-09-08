Almeida acusa a la Ley Trans de la falta de bomberos en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la Ley Trans, a la que ha definido de "infame", de ser la culpable de que "en estos momentos no haya 126 bomberos y 60 conductores especialistas" en la capital. Así lo ha expresado en el Pleno extraordinario celebrado este lunes para acoger la cita anual en la que se realiza el Debate sobre el Estado de la ciudad en el Palacio de Cibeles.
Ah, no, perdón, es su cara.
Montoro, no se si os suena, ese ministro de Rajoy que ahora está siendo investigado por si hubiera aceptado sobornos para crear leyes a medidas de grandes empresas.
Si le quita la plaza será porque es mejor bombera.
La ley trans puede haber afectado a la distribución de sexo registrado al nacer entre el cuerpo de bomberos, pero en ninguna forma al total de plazas ocupadas.
«Seremos fascistas, pero sabemos inventarnos las excusas más peregrinas cuando la cagamos gestionando, que acostumbra a ser casi siempre».
Almeida no dijo esto, pero podría haberlo dicho y le seguirían votando igual.