Almeida acusa a la Ley Trans de la falta de bomberos en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la Ley Trans, a la que ha definido de "infame", de ser la culpable de que "en estos momentos no haya 126 bomberos y 60 conductores especialistas" en la capital. Así lo ha expresado en el Pleno extraordinario celebrado este lunes para acoger la cita anual en la que se realiza el Debate sobre el Estado de la ciudad en el Palacio de Cibeles.