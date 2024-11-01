edición general
14 meneos
81 clics
Algunas “perlas” de Charlie Kirk [en]

Algunas “perlas” de Charlie Kirk [en]

Si aparecía algún tema de actualidad y controvertido en la política norteamericana, lo más probable es que Kirk hablara de él. En sus podcasts, en los podcasts de amigos y adversarios, y especialmente en los campus universitarios, a los que acudía para debatir con los estudiantes, Kirk pasó gran parte de su vida adulta defendiendo y articulando una visión del mundo alineada con Trump y el movimiento MAGA. Sin rendir cuentas a nadie más que a su público, no rehuía en su retórica el fanatismo, la intolerancia, la exclusión y los estereotipos.

| etiquetas: usa , política estadounidense , maga , populismo neofascista , charlie kirk
13 1 1 K 258 actualidad
16 comentarios
13 1 1 K 258 actualidad
Comentarios destacados:    
SVSRTZ #3 SVSRTZ *
El tío encajaba perfectamente en la definición de basura:

- Rechaza el feminismo. Sométete a tu marido, Taylor. Aquí no mandas tú.
- Necesitamos un juicio al estilo de Nuremberg para todos los médicos de clínicas de reafirmación de género. Lo necesitamos de inmediato.
- Si veo a un piloto negro, pienso: “Vaya, espero que esté capacitado”.
- El Partido Demócrata norteamericano odia a este país. Quieren ver cómo se derrumba. Les encanta que los Estados Unidos sean cada vez menos blancos.
3 K 40
#4 malditopendejo
Pasada la vorágine pasará lo de siempre. El tío era una basura y todo el mundo lo sabía.

Pero los trumpistas van a intentar sacar todo el rédito posible.
1 K 19
powernergia #14 powernergia
#11 "Desde luego que Twitter no se llenaría de comentarios diciendo que se lo ha buscado y mucho menos habría vídeos en tiktok de gente bailando y celebrando."

Creo que no sabes en qué mundo vives y has pasado por Twitter últimamente.
0 K 12
Asnaeb #2 Asnaeb
El que a hierro mata...
0 K 11
wata #5 wata
Pues si mensaje es extrapolable al mensaje de vox en España. La Internacional fascista parece que existe y funciona.
0 K 11
ur_quan_master #13 ur_quan_master
#11 a mí me horroriza lo que ha pasado con el señor Kirk.

No me puedo creer que compares las chorradas de Óscar Puente con los discursos de odio y a favor de la armas de los maga estadounidenses. Será tu inconsciente.
0 K 11
bronco1890 #15 bronco1890
#13 Precisamente a Kirk los radicales MAGA le consideraban un blando, nada que ver con Nick Fuentes o Shapiro.
Aquí hablando con un chico gay ¿te parece que es un tipo que merecía la muerte? www.youtube.com/shorts/G_Gc_v3u8Iw
1 K 18
#16 DobleCapital
Vaya otro artículo lavando la cara al asesinato ideológico. No faltan los comentarios que siguen en esa línea. Luego que la izquierda no hable de fascismos.
0 K 7
bronco1890 #6 bronco1890
Se trata de justificar un asesinato ya que la víctima no era realmente una persona, si no un fascista y por lo tanto un asesino y un terrorista.
Aún en el caso que esa lista de bulos fuese verdad nada justifica lo que ha pasado, la izquierda tiene un problema muy serio con la radicalización de sus planteamientos y eso no es bueno para nadie, tampoco para la izquierda.
4 K -8
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#6 para nada. Se trata de que la retórica del odio violenta e incendiaria se ha vuelto por una vez contra quien la ejercía.

Espero que esto le dé para reflexionar a algunos sobre los límites de los discursos de odio. Y sobre la venta libre de armas, ya que estamos.
2 K 47
bronco1890 #11 bronco1890
#8 Si mañana matasen de un balazo a Oscar Puente o a Cintora en un acto público delante de su mujer y sus hijas por poner un ejemplo, todos los de uno y otro lado nos horrorizaríamos. Desde luego que Twitter no se llenaría de comentarios diciendo que se lo ha buscado y mucho menos habría vídeos en tiktok de gente bailando y celebrando.
#9 Pues sí.
3 K -18
powernergia #9 powernergia
#6 Si claro, la radicalización viene de la izquierda.
0 K 12
#7 miraqueereslinda *
Los progremonguers ya os habéis quitado la careta de la "tolerancia" y no os molestáis en disimular el odio a muerte (literal) contra el disidente.

Sois los auténticos nazis contemporáneos. Estáis en contra de libre comercio y la propiedad privada, a favor de un papá estado controlador, tratáis de imponer vuestra ideología a través de la cancelación y la violencia, e incluso sois un calco a los nazis en cuanto al odio a los judíos.
5 K -24
SVSRTZ #10 SVSRTZ *
#7 Si, somos intolerantes contra quienes no respetan los derechos humanos, por eso lo somos contra el nazismo. No todas las opiniones son respetables.
0 K 20
insulabarataria #12 insulabarataria *
#7 un segundo... ¿Estás discriminando a alguien por su ideología? ¿Eso no te convertiría en proguemonguer? Estoy confundido.
4 K 69

menéame